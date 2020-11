Covid-19, pochi tamponi e leggero aumento dei ricoveri in Lombardia

Covid-19, come ogni lunedì sono molto pochi i tamponi processati in Lombardia, dato che ieri era domenica. A fronte di poco meno di 17mila test, però, i risultati sono in linea con il trend degli ultimi giorni: la percentuale di positività è dell’11,3% e i nuovi contagi in Regione sono quindi 1929.

L’epidemia da Covid-19 nella Bassa e nell’Alto Cremasco

A Treviglio i nuovi casi accertati sono 3, a Romano 2, a Caravaggio 3. Nessun incremento invece a Rivolta e a Pandino. In provincia di Bergamo, complessivamente, sono stati 158, di cui 11 a Bergamo città.

Ricoveri e decessi

I ricoveri nelle Terapie intensive lombarde scendono, anche se di un solo paziente. Attualmente sono 906. Leggero aumento invece dei ricoveri fuori dalle Terapie intensive (sono 7433, 33 in più di ieri). I decessi delle ultime 24 ore sono stati tanti: 208.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 940, di cui 345 a Milano città;

Bergamo: 104;

Brescia: 122;

Como: 33;

Cremona: 50;

Lecco: 92;

Lodi: 16;

Mantova: 8;

Monza e Brianza: 332;

Pavia: 64;

Sondrio: 27;

Varese: 94.

