Covid-19, “oggi zero decessi in Lombardia”: non succedeva da febbraio. Sette casi a Bergamo

Zero decessi per Covid-19 oggi in Lombardia. Questo il dato del report pubblicato poco fa, come ogni giorno da Regione dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Non accadeva da febbraio.

Oggi nessun decesso in Lombardia

I tamponi effettuati sono stati 7.039, che portano il totale complessivo finora a 1.202.207. I nuovi casi positivi: 33 (di cui 13 a seguito di test

sierologici e 15 classificati come ‘debolmente positivi’). I guariti o dimessi 48, mentre restano stazionari i numeri dei ricoverati: 22 in Terapia intensiva e 148 non in Terapia intensiva, uno meno di ieri. Non ci sono stati decessi, come detto. Un dato a suo modo da celebrare, se si considera che non capitava dalla terza settimana di febbraio, praticamente dall’inizio della crisi. Il totale dei morti lombardi, da allora, è arrivato a ben 16mila 788.

I nuovi casi per provincia vedono sette casi a Bergamo, Milano e Monza Brianza (quattro solo in Milano città). Zero nuovi casi in provincia di Lecco, Lodi, Sondrio, Mantova. Sei a Brescia, tre a Cremona, uno a Varese, Pavia e Como.

TORNA ALLA HOME