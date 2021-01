Covid-19, oggi nessun nuovo caso nei centri della pianura: è la prima volta da mesi

Per la prima volta da mesi, oggi non si registrano nuovi casi in nessuno dei cinque Comuni della Bassa bergamasca e dell’Alto cremasco monitorati quotidianamente da Regione Lombardia. Nelle ultime 24 ore nessun nuovo caso è stato certificato a Treviglio, Romano, Caravaggio, Rivolta e Pandino. In provincia di Bergamo si sono registrati del resto solo 17 nuovi casi e soltanto 11 in provincia di Cremona.

Intanto in Regione Lombardia i dati sono sostanzialmente stabili. A fronte di 24.129 tamponi effettuati, sono 930 i nuovi positivi (3,8%). Il dato, da alcuni giorni comprende anche i test antigenici. I guariti/dimessi sono 976.

Ospedali: su i ricoveri in reparto

Altalenanti i ricoveri. Scendono quelli in terapia intensiva, che ora sono 425 (-24 rispetto a ieri), mentre i ricoverati non in terapia intensiva salgono a 3.619 (+66). I decessi sono stati 57.

I nuovi casi per provincia

Milano: 308 di cui 139 a Milano città;

Bergamo: 17;

Brescia: 136;

Como: 59;

Cremona: 11;

Lecco: 8;

Lodi: 29;

Mantova: 94;

Monza e Brianza: 31;

Pavia: 94;

Sondrio: 54;

Varese: 55.

