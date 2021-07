Covid-19, oggi nessun morto in Lombardia

Oggi, venerdì 2 luglio, per la prima volta da ottobre dello scorso anno non si sono registrati decessi per Covid-19 in Lombardia. E' quanto emerge dal report quotidiano sulla pandemia pubblicato come ogni giorno dalla Regione.

“Un’altra ottima notizia. La più bella che potessimo ricevere: oggi in Lombardia non registriamo decessi e il numero dei ricoveri continua a diminuire” ha commentato il presidente Attilio Fontana. “Colgo, ancora una volta – conclude Fontana - l’occasione per ringraziare tutti i lombardi, invitando, chi ancora non l’avesse fatto, a vaccinarsi e a mantenere i comportamenti virtuosi che conosciamo”.

Il quadro dei contagi nella Bassa

Anche nella nostra zona, del resto, il numero di contagi sta continuando a scendere ormai in modo costante da settimane, e la pianura bergamasca - come tutta la provincia salvo pochi cluster isolati - è ormai sostanzialmente Covid-free. Nei sette giorni tra mercoledì 23 e martedì 29 giugno, i contagi sono stati soltanto una manciata: tre a Calcio, tre a Romano, uno ad Arzago, Boltiere, Cologno, Fara d'Adda e Martinengo. Zero casi a Treviglio, per la seconda settimana di fila.

Numero di casi per Comune nella settimana 23-29 giugno

L'andamento della pandemia da novembre a giugno in provincia di Bergamo

Clicca su play

Ospedali: ricoverati soltanto non vaccinati

Emerge inoltre un altro dato decisamente eloquente sull'efficacia del vaccino, non solo per fermare il contagio dalle varianti "note" del Coronavirus, ma anche per limitare i danni causati dalle varianti che stanno emergendo, come dal Delta. Nei due ospedali di Treviglio e Romano, in questi giorni, erano soltanto sei i ricoverati nei due reparti Covid ancora aperti. Tutti e sei, per ragioni sanitarie o per convizioni personali, non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino.

La campagna vaccinale continua

Prosegue, nel frattempo, la campagna vaccinale nei cinque hub dell'Asst Bergamo Ovest: a martedì, dall'inizio della campagna vaccinale, erano stati somministrati oltre 440mila dosi.

Le dosi inoculate per centro vaccinale

Leggi di più sul Giornale di Treviglio - RomanoWeek in edicola