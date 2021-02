Covid-19 in Lombardia, solo tre nuovi positivi a Treviglio

A fronte di 13.920 tamponi effettuati, sono 895 i nuovi positivi (di cui 43 debolmente positivi). Il tasso di positività sale al 6,4%. I guariti/dimessi sono 3.310. A Treviglio solo tre nuovi positivi.

La situazione in Lombardia

Aumentano di quattro unità le terapie intensive (362 in tutto) così come i ricoveri in reparto che toccano i 3491 (+24). Sono 51 i decessi registrati nelle ultime 24 ore che portano il totale dei decessi a 27.504.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 327 di cui 164 a Milano città;

Bergamo: 73;

Brescia: 222;

Como: 14;

Cremona: 14;

Lecco: 45;

Lodi: 21;

Mantova: 7;

Monza e Brianza: 102;

Pavia: 21;

Sondrio: 0;

Varese: 31

La situazione nella Bassa e nel Cremasco

Nella Bassa la situazione resta sotto controllo con soli tre nuovi casi positivi a Treviglio (1294 in tutto dall’inizio della pandemia), stabile il dato di Romano a 642 (sempre da inizio pandemia) così come a Caravaggio, Pandino e Rivolta.

