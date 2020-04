Covid-19, in Bergamasca soli 37 nuovi casi in 24 ore

Centoventiquattro nuovi decessi in Lombardia nelle ultime ore per Covid-19, ma continuano a diminuire in modo stabile sia i ricoverati non in terapia in tensiva, 956 in meno rispetto ai 8481 di ieri, che in terapia intensiva (-26 rispetto ai 706 di ieri). Mentre i nuovi casi positivi certificati dai tamponi sono 590, che porta il totale a 73479 in Lombardia.

Sono i numeri del contagio, diffusi poco fa da Regione. In provincia di Bergamo, la crescita sembra ormai stabilmente indebolita, con “soli” 37 nuovi casi nelle ultime 24 ore, che porta il totale a 11mila 150. I nuovi casi ieri e l’altro ieri erano stati rispettivamente 66 e 45.

