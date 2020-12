Covid-19: i dati LOCAL di oggi

Quattro nuovi casi di Covid-19 a Treviglio, cinque a Rivolta, uno a Caravaggio e zero a Pandino e Romano. Questa la situazione local dell’epidemia da Coronavirus nei centri principali della Bassa bergamasco e dell’Alto cremasco di oggi, martedì 15 dicembre.

A livello regionale i nuovi tamponi positivi sono stati 2404, su 27.676 tamponi (positività 8,6%).

Ricoveri in Regione

In terapia intensiva ci sono 656 pazienti (-29 su ieri). I ricoverati non in terapia intensiva 4.996 (-57). I decessi 114.

I nuovi casi per provincia

Milano: 594 di cui 243 a Milano città;

Bergamo: 97;

Brescia: 89;

Como: 447;

Cremona: 48;

Lecco: 14;

Lodi: 43;

Mantova: 112;

Monza e Brianza: 72;

Pavia: 121;

Sondrio: 68;

Varese: 632.

