Covid-19: i dati LOCAL di ieri – Un solo nuovo caso a Treviglio

Un solo nuovo caso a Treviglio, uno a Rivolta e uno a Caravaggio. Zero a Romano e Pandino. Questi i nuovi casi Covid-19 di ieri, nei centri principali della Bassa e dell’Alto cremasco.

La situazione regionale

A fronte di 18.415 tamponi effettuati sono 1.963 i nuovi positivi (10,6%) in Lombardia. I guariti/dimessi sono 1.395.

Aumentano in modo piuttosto preoccupante i ricoverati non in terapia intensiva: sono 3.436 (+73 rispetto al 7 gennaio). Scendono invece, di sette unità, i ricoveri in Terapia intensiva che a ieri erano 466. I decessi sono stati 133.

I nuovi casi per provincia

Milano: 565 di cui 199 a Milano città;

Bergamo: 65;

Brescia: 376;

Como: 148;

Cremona: 18;

Lecco: 29;

Lodi: 50;

Mantova: 158;

Monza e Brianza: 106;

Pavia: 130;

Sondrio: 123;

Varese: 144.

