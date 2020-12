Covid-19: i dati di Santo Stefano in Lombardia. +97 casi in Bergamasca

Diminuiscono i ricoverati negli ospedali, ma risale la percentuale di positività dei tamponi: a fronte di 15.337 tamponi effettuati nelle ultime ore, sono 1.606 i nuovi positivi in Lombardia (10,4%). Dall’8 dicembre non si saliva sopra la doppia cifra.

I dati di oggi

Non sono stati pubblicati, per la pausa natalizia, i dati scorporati per Comune. L’aggiornamento quotidiano di Regione parla oggi di 513 ricoverati in Terapia intensiva (-9 rispetto a ieri) e 3839 ricoverati in reparto (-137). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 36.

I nuovi casi per provincia

Milano: 499 di cui 313 a Milano città;

Bergamo: 97;

Brescia: 131;

Como: 125;

Cremona: 26;

Lecco: 68;

Lodi: 11;

Mantova: 96;

Monza e Brianza: 141;

Pavia: 30;

Sondrio: 10;

Varese: 341.

