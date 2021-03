Covid-19, i dati di oggi. Treviglio +16, Romano +13, Martinengo +12

Covid-19, giornata di incrementi importanti nella Bassa. Sono 16 i nuovi positivi registrati a Treviglio, tredici quelli a Romano, dodici a Martinengo, sei a Caravaggio. Tre invece i contagi di Rivolta e due quelli di Pandino.

Questa la situazione dei nuovi contagi nei centri principali della Basa bergamasca e dell’Alto cremasco di oggi, domenica 28 marzo. Clicca sull’immagine per i dettagli (sono mancanti i dati di venerdì).

La situazione in Regione Lombardia

In Lombardia sono 3520 i nuovi positivi di oggi, dei quali 327 in provincia di Bergamo. Scendono i ricoverati nei reparti Covid-19, sono 39 in meno di ieri. Ad oggi sono 7937 negli ospedali della Regione. Aumentano invece i ricoverati nelle Terapie intensive: sono 16 in più di ieri, per un totale attuale di 868. I decessi sono stati 75 nelle ultime 24 ore.

Nuovi casi per provincia

Milano: (1146)

Brescia: (601)

Varese: (134)

Monza e della Brianza: (164)

Como: (154)

Bergamo: (327)

Pavia: (212)

Mantova: (277)

Cremona: (152)

Lecco: (124)

Lodi: (57)

Sondrio: (95)