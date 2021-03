Covid-19, i dati di oggi nella Bassa: salgono i ricoveri, oggi 99 decessi in Lombardia

Cinque nuovi casi a Treviglio, due a Caravaggio, nuo a Romano e Rivolta, quattro a Martinengo e ben sei a Pandino. Questi gli incrementi di oggi dei nuovi contagi nei centri principali della Bassa bergamasca e dell’Alto cremasco. Clicca sull’immagine per il dettaglio.

Ricoveri nella Bassa in aumento

Continua a salire anche il numero dei ricoverati nei reparti Covid-19. Tra Treviglio e Romano sono 182, oggi, undici in più rispetto a ieri. La Terapia intensiva di Treviglio vede però 14 ricoverati su 17 posti letto, uno in meno di ieri.

La situazione in Lombardia

A fronte di 47.175 tamponi effettuati (di cui 29.996 molecolari e 17.179 antigenici), sono 3.643 i nuovi positivi (di cui 103 ‘debolmente positivi’) con un indice di positività al 7,7%. I guariti/dimessi sono 3.851. Continuano a salire i ricoveri in Lombardia: +14 in terapia intensiva per un totale di 836 pazienti, +213 nei reparti ordinari per un totale di 7165. Alto ancora il numero dei decessi: 99 nelle ultime 24 ore.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 907 di cui 374 a Milano città

Bergamo: 200

Brescia: 510

Como: 370

Cremona: 160

Lecco: 62

Lodi: 64

Mantova: 283

Monza e Brianza: 263

Pavia: 203

Sondrio: 25

Varese: 512

