Covid-19, i dati di oggi nella Bassa. Est Milanese, sei Comuni in arancione rafforzato

Sei nuovi casi a Treviglio, nove a Romano, sei a Caravaggio e uno a Pandino, nessuno a Rivolta. Questi i dati sull’incremento del numero di contagi nelle ultime 24 ore nei centri principali della Bassa bergamasca e dell’Alto cremasco, al primo giorno di zona arancione.

Truccazzano e Pozzuolo in zona arancione rafforzata

Intanto, oggi il presidente regionale Attilio Fontana ha deciso oggi pomeriggio l’inserimento in zona arancione rafforzato dell’intera provincia di Como e di anche di diversi Comuni dell’est milanese, non distanti dalla Bassa. Si tratta di Melzo, Vignate, Liscate, Pozzuolo Martesana, Rodano e Truccazzano. Dovranno chiudere le scuole di ogni ordine e grado. Con loro diversi altri Comuni delle province di Milano, Cremona (compreso il capoluogo), Mantova e Pavia. I sindaci di diversi Comuni del Milanese, spiega Primalamartesana.it, non ne sapevano nulla.

L’elenco dei Comuni in zona arancione rafforzato

Questo l’elenco completo dei Comuni in cui dovranno chiudere le scuole, oltre a tutto il Comasco.

Besate, Binasco, Casarile, Liscate, Melzo , Motta Visconti, Pozzuolo Martesana, Truccazzano , Rodano, Vignate, (Mi);

, Motta Visconti, , Rodano, Vignate, (Mi); Cremona , Bordolano, Castelverde, Corte De Cortesi Con Cignone, Corte De’ Frati, Olmeneta, Pozzaglio Ed Uniti, Spinadesco, Spineda (Cr);

, Bordolano, Castelverde, Corte De Cortesi Con Cignone, Corte De’ Frati, Olmeneta, Pozzaglio Ed Uniti, Spinadesco, Spineda (Cr); Asola, Casalmoro, Casaloldo, Castel Goffredo, Castiglione Delle Stiviere, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Gonzaga, Medole, Moglia, Pegognaga, Pomponesco, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo Delle Segnate, Suzzara, Viadana (Mn);

Battuda, Bereguardo, Borgarello, Casorate Primo, Giussago, Rognano, Siziano, Trivolzio, Trovo, Zeccone, Vidigulfo, Zerbolò (Pv).

La situazione regionale

A fronte di 20.571 tamponi effettuati, sono stati oggi 2.135 i nuovi positivi (10,3%). I guariti/dimessi sono 3.432. Aumentano i ricoveri, sia in terapia intensiva (+15 casi, il totale va a 441) che nei reparti (+106, totale a 4224). I decessi sono stati 42.

I ricoveri nella Bassa

Nei due ospedali della Bassa bergamasca, Treviglio e Romano, c’è un altro leggero rialzo del numero dei ricoverati per Covid. Il totale è tornato a 44, 37 a Treviglio e 40 a Romano.

I nuovi casi per provincia

Milano: 770 di cui 281 a Milano città;

Bergamo: 275;

Brescia: 497;

Como: 79;

Cremona: 46;

Lecco: 55;

Lodi: 27;

Mantova: 124;

Monza e Brianza: 102;

Pavia: 83;

Sondrio: 0;

Varese: 25.

