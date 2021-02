Covid-19, i dati di oggi: due casi a Treviglio, due a Caravaggio e due a Romano

Due nuovi casi a Treviglio, due a Romano e due a Caravaggio, nessuno a Rivolta e Pandino. Questo l’ultimo aggiornamento di Regione Lombardia sui casi Covid-19 nei centri principali della Bassa bergamasca e dell’Alto cremasco.

I nuovi casi per provincia

In Regione, a fronte di 17.871 tamponi effettuati, sono 1.491 i nuovi positivi (8,3%). I guariti/dimessi sono 3.122. E’ netto l’aumento dei ricoverati. Sono 5 in più rispetto a ieri in Terapia intensiva, portando il totale a 391, e ben 85 in più nei reparti, per un totale attuale di 3826. I decessi sono stati 45.

Milano: 509 di cui 184 a Milano città;

Bergamo: 186;

Brescia: 427;

Como: 18;

Cremona: 31;

Lecco: 48;

Lodi: 19;

Mantova: 34;

Monza e Brianza: 109;

Pavia: 40;

Sondrio: 0;

Varese: 34.