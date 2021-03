Covid-19, i dati di oggi: cresce Martinengo, Treviglio +7, Romano +11 casi

Sette nuovi casi a Treviglio, ben 11 a Romano, quattro a Caravaggio, uno a Rivolta e nessuno a Pandino. Questa la situazione dei nuovi contagi da Covid-19 di oggi, domenica 21 marzo, nei centri principali della Bassa bergamasca e dell’Alto cremasco. Cresce però anche Martinengo, che non era mai stato finora in pianta stabile nell’elenco dei dieci Comuni più colpiti della provincia di Bergamo, tracciati quotidianamente dal report di Regione Lombardia. Dopo una crescita di 14 nuovi casi in un solo giorno, ieri, la città ha registrato oggi 9 nuovi positivi.

La situazione in Lombardia

A livello regionale la situazione delle Terapie intensive resta a limite: sono 806 i ricoverati totali, 15 in più di ieri. Nei reparti invece l’incremento è di 50 unità, che porta il totale dei ricoverati per Covid a 7732. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 80.

I nuovi casi per provincia

Milano: (1094)

Brescia: (902)

Varese: (137)

Monza e della Brianza: (470)

Como: (197)

Bergamo: (314)

Pavia: (222)

Mantova: (182)

Cremona: (117)

Lecco: (144)

Lodi: (58)

Sondrio: (78)

TORNA ALLA HOME