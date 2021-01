Covid-19, i dati di oggi: cinque nuovi casi a Caravaggio

Covid-19, i dati di oggi: cinque a Caravaggio, tre a Treviglio e due a Romano. Anche oggi è stabile la conta dei nuovi positivi nei centri principali della Bassa bergamasca e dell’Alto cremasco. Anche negli ospedali locali, la situazione dei ricoveri è stabile su un numero di ricoveri decisamente bassi, 45 nelle strutture dell’Asst Bergamo Ovest.

I dati di oggi in Regione

Scende nettamente oggi l’Rt regionale, dopo la rettifica dei dati che – stando a quanto emerso – potrebbero aver fatto piombare la Lombardia in zona rossa per l’intera settimana senza ragione. Stando all’ultimo aggiornamento della Regione, il valore è 0,82.

A fronte di 34056 tamponi effettuati, la percentuale di positività è del 5,7%, per un totale di 1696 nuovi positivi. I ricoverati scendono, sia in Terapia intensiva (408, tre in meno di ieri) che nei reparti (3579, 65 in meno di ieri). I decessi sono stati 58.

I nuovi casi per provincia

Milano: 472 di cui 203 a Milano città;

Bergamo: 111;

Brescia: 360;

Como: 141;

Cremona: 48;

Lecco: 38;

Lodi: 48;

Mantova: 158;

Monza e Brianza: 144;

Pavia: 140;

Sondrio: 57;

Varese: 213.

TORNA ALLA HOME