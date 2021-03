Covid-19, i dati di lunedì sui contagi e i ricoveri nella Bassa

Sono 11 i nuovi casi di Covid-19 accertati a Treviglio ieri, lunedì 22 marzo. Altri 9 sono stati diagnosticati a Romano, tre a Caravaggio e a Martinengo, nessuno tra Rivolta e Pandino. Questa la situazione sul fronte dei nuovi contagi nei centri più colpiti della Bassa bergamasca e dell’Alto cremasco.

I ricoveri nella Bassa

Intanto risale, dopo un lieve calo alla fine della scorsa settimana, il numero dei ricoverati per Covid-19 nei due ospedali pubblici della Bassa bergamasca. In totale sono 172, dei quali 104 a Treviglio e 68 a Romano. La Terapia intensiva di Treviglio continua ad essere in sofferenza: 15 i posti occupati su 17, anche se in calo di un’unità rispetto ai giorni scorsi.

La situazione in Lombardia

A fronte di 21.732 tamponi effettuati, sono 2.105 i nuovi positivi (9,6%). I guariti/dimessi sono 9.240. Aumentano di sedici unità i ricoverati nelle Terapie intensive (totale 822), di 26 i ricoverati fuori dalle Terapie intensive (6952 in totale). I decessi sono stati 77.

I nuovi casi per provincia

Milano: 691 di cui 267 a Milano città;

Bergamo: 217;

Brescia: 374;

Como: 71;

Cremona: 77;

Lecco: 81;

Lodi: 19;

Mantova: 14;

Monza e Brianza: 262;

Pavia: 66;

Sondrio: 45;

Varese: 130.

TORNA ALLA HOME