Covid-19 ha spento nonna Ines Gomberti

Un mese fa nonna Ines Gomberti aveva compiuto 102 anni, festeggiati a distanza, causa Coronavirus che purtroppo l’ha spenta ieri, mercoledì 8 aprile.

Addio a nonna Ines Gomberti

Ha attraversato un secolo e patito la miseria di due guerre mondiali arrivando a 102 anni, ma Covid-19 non le ha concesso di festeggiare con i suoi cari un traguardo così importante. Da qualche anno era ospite all’istituto «Vergani e Bassi» di Gorgonzola e, nell’impossibilità di farlo personalmente, i suoi familiari avevano scelto le pagine di Cremascoweek per farle gli auguri e abbracciarla virtualmente. Tutti speravano di dover solo rimandare, invece il Coronavirus non le ha lasciato scampo.

«Siamo rimasti con una promessa di festeggiare dopo il virus, ma ormai è una promessa che non potremo mantenere – hanno fatto sapere – Siamo addolorati ma sappiamo che tutto lo staff le è rimasto accanto fino alla fine e ringraziamo i medici, gli infermieri, i volontari e i rivoltani che ci sono vicini con messaggi di cordoglio. Sabato mattina verrà sepolta con suo marito Giovanni Colombi, mancato anni fa. Di storie da raccontargli ne ha di sicuro e già li immaginiamo sereni insieme».

