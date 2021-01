Covid-19: due nuovi casi a Treviglio e due a Rivolta, il punto sui ricoveri nella Bassa

Due nuovi casi a Treviglio e due a Rivolta, una a Romano e a Caravaggio, zero a Pandino. Questo il quadro del contagio da Covid-19 nei centri principali della Bassa bergamasca e dell’Alto cremasco, all’antivigilia del ritorno della Lombardia in zona gialla, che scatterà lunedì. Un quadro ancora del tutto “tranquillo”, insomma, confermato anche dai dati sui ricoveri in ospedale aggiornati a ieri per le strutture di Treviglio e Romano.

La situazione dei contagi in Lombardia

A fronte di 39.462 tamponi effettuati, sono 1.832 i nuovi positivi (4,6%) in Regione. Scendono complessivamente i ricoverati in Terapia intensiva, che oggi sono 377 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva scendono a 3.454 (-36). Sono stati 58 i morti.

I nuovi casi per provincia

Milano: 363 di cui 212 a Milano città;

Bergamo: 65;

Brescia: 374;

Como: 165;

Cremona: 49;

Lecco: 59;

Lodi: 26;

Mantova: 103;

Monza e Brianza: 143;

Pavia: 119;

Sondrio: 54;

Varese: 265.

I ricoveri a Treviglio e Romano

E nella Bassa? I ieri, 29 gennaio 2021, erano 35 i pazienti ricoverati nei reparti Covid-19 di Treviglio e Romano, rispettivamente 24 all’ospedale di Treviglio-Caravaggio e 11 al Santissima Trinità. Un ricoverato in più, rispetto a ieri, e dopo un trend in discesa sostanzialmente costante da 12 gennaio.

