Covid-19, dati ancora stabili: solo un nuovo caso a Treviglio

Un solo nuovo caso a Treviglio, Romano e Rivolta, due a Caravaggio e zero a Pandino. Questi gli incrementi delle ultime 24 ore nel conteggio dei nuovi contagi da Covid-19 nei centri principali della Bassa bergamasca e dell’Alto cremasco. Numeri – ancora una volta – estremamente bassi e stabili, che seguono il trend dell’epidemia nelle ultime settimane nella nostra zona.

Attenzione: per un nostro problema tecnico, i dati sui nuovi contagi nei Comuni di ieri e dell’altro ieri non sono disponibili.

Covid-19, i dati in Lombardia

In provincia di Bergamo i nuovi positivi sono stati 80, oggi, e 1484 in Regione con una positività del 7,9% rispetto ai 18.777 tamponi effettuati.

In terapia intensiva ci sono 407 pazienti (+2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.412 (-16). I decessi sono stati 46, nelle ultime ore.

I nuovi casi per provincia

Milano: 275 di cui 132 a Milano città;

Bergamo: 80;

Brescia: 251;

Como: 234;

Cremona: 30;

Lecco: 55;

Lodi: 13;

Mantova: 23;

Monza e Brianza: 89;

Pavia: 27;

Sondrio: 2;

Varese: 363.

