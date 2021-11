Covid-19, casi in aumento: il caso di Cologno

Covid-19, casi in aumento anche in Bergamasca questa settimana. Il tasso di incidenza nella settimana 10-16 novembre 2021, è pari a 40 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 0,40 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni), confermando la tendenziale crescita della curva epidemica rilevata già la scorsa settimana.Lo confermano i dati di Ats Bergamo, che mostrano un progressivo rialzo della curva epidemica anche se, va detto, con numeri ancora del tutto imparagonabili a quelli delle precedenti ondate. Negli ultimi sette giorni il numero di Comuni bergamaschi "Covid-free" è stato pari a 130 (53,5%), contro i 146 (60,1%) della scorsa settimana ed i 168 (69,1%) di due settimane fa.

Dati comunque sotto la media, ma...

I dati di incidenza a livello provinciale (come detto, pari a 40 per 100.000) si mantengono al di sotto della media nazionale. L’ultimo Report dell’Istituto Superiore di Sanità, infatti, evidenzia un aumento importante dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 62 per 100.000 abitanti nei primi sette giorni di novembre. "Il quadro epidemico, in sintesi, pur mantenendosi ancora livelli di criticità inferiori rispetto ad altre province lombarde e non, grazie anche ai sempre più elevati livelli di copertura vaccinale a livello provinciale - l'88,83% della popolazione dai 12 anni in su (popolazione target) si sia sottoposta ad almeno la prima dose di vaccino e una quota pari all' 85.98% ha completato il ciclo vaccinale (prima e seconda dose) – evidenzia come la diffusione del virus abbia ripreso a crescere" spiega Ats.

I dati Comune per Comune

Nella mappa, l'incidenza dei casi in tutti i Comuni bergamaschi, questa settimana. Passa il mouse o fai tap sulla mappa per vedere i dati. A Treviglio i nuovi casi della settimana sono 20 per un'incidenza di 0,6 su mille abitanti. A Caravaggio sono stati 13 per un'incidenza di 0,8; a Romano 6 per un'incidenza di 0,3.

Il caso Cologno

Nella Bassa, il Comune più colpito resta Cologno al Serio con 27 casi su circa 11mila residenti (incidenza a 2,4/1000). Qui, la sindaca Chiara Drago ha preso delle contromisure molto stringenti, dopo aver visto ben cento colognesi in isolamento e tredici classi delle scuole del paese finire in quarantena. Dall'altro ieri sono state sospese temporaneamente le attività sportive e la catechesi. Leggi di più su RomanoWeek in edicola da domani, venerdì 19 novembre