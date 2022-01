Covid-19, casi finalmente in calo: il picco è alle spalle - i dati per Comune

Covid-19

Dopo dieci settimane, il primo decremento nel conteggio settimanale dei nuovi contagi.

Covid-19, casi finalmente in calo in provincia di Bergamo: il picco della quarta ondata sembra davvero alle spalle. Dati in decremento per la prima volta dopo due mesi e mezzo. Cerca il tuo Comune nella mappa per conoscere i dati della settimana 12-18 gennaio 2022.

Covid-19, il picco è alle spalle

"Il tasso di incidenza nella settimana 12-18 gennaio 2022 è pari a 1.866 nuovi casi per 100.000 abitanti, determinando, dopo ben dieci settimane, un decremento della curva epidemica - è il commento del Servizio epidemiologico di Ats Bergamo - Così come rilevato dal confronto con le settimane precedenti (progressivamente, 2.291 nuovi casi per 100.000 abitanti la settimana scorsa, 1.708 di quella precedente ancora, 584 tre settimane fa e 188 di un mese fa). Lo scostamento rispetto alla precedente settimana, infatti, è pari a –4.742 nuovi casi (-18,4%) rispetto a +6.543 (+34,1%) della scorsa settimana, +12.619 (+192,7%) di due settimane fa, +4.435 nuovi casi (+209,8%) di tre settimane or sono, +909 (+75,4%) di un mese fa".

Cerca il tuo Comune per osservare l'andamento dell'epidemia da novembre 2020 a oggi.

Dalla crescita esponenziale alla crescita lineare, ora la discesa

Nella settimana osservata, la media settimanale dei casi incidenti passa da 3.673 della scorsa settimana a 2.996. La scorsa settimana si era evidenziato il cambiamento relativo alla crescita della curva, che presentava un incremento di natura lineare e non più esponenziale come nelle 4 settimane precedenti; si affermava, inoltre, la necessità, prima di poter affermare un reale raffreddamento della curva, di verificare l’effetto della riapertura delle scuole, nonché la diminuzione della richiesta di tamponi che, apparentemente, si iniziava a rilevare. Il decremento rilevato nella settimana osservata permette di ipotizzare il raggiungimento del plateau della curva epidemica, ma sempre nella consapevolezza che la situazione rimane delicata per i tassi di incidenza ancora alti in termini assoluti. Anche questa settimana nessun Ambito Territoriale risulta essere Covid free, ma tutti presentano un decremento dei tassi di incidenza, tranne l’Ambito della Valle Brembana che evidenzia un leggero incremento.

La situazione negli Ambiti

I territori con tassi di incidenza superiori alla media provinciale risultano essere l’Ambito di Valle Imagna e Villa d'Almè (2.212 casi incidenti negli ultimi 7 giorni ogni 100.000 ab.), Alto Sebino (2.070 per 100000 abitanti), Seriate (2.026) e Monte Bronzone-Basso Sebino (2.005), Valle Seriana (1.925), Valle Brembana (1.923) e Treviglio (1.919). Gli Ambiti con i tassi inferiori alla media provinciale sono Grumello del Monte (1.475 nuovi casi negli ultimi 7 giorni per 100.000 ab.) Valle Seriana Superiore-Valle di Scalve (1.502) e Bergamo (1.770).