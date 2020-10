Covid-19: 696 i nuovi positivi in Regione, quattro a Treviglio

Covid-19, sono 696 i nuovi positivi in Lombardia, con 13.934 tamponi effettuati e per una percentuale pari al 4,9%. Ieri erano stati 1.032, con qualche tampone in più (15.590) ma con una percentuale di positività decisamente più alta, al 6,6%.

Trenta nuovi ricoveri in Regione

Sono i dati relativi all’emergenza Covid pubblicati come ogni giorno dalla sala stampa di Regione.

Dei 696 nuovi contagi, 74 sono ‘debolmente positivi’ e 5 sono emersi a seguito di test sierologico. Aumentano di trenta unità i ricoverati, ora 463. Due i nuovi ricoveri in terapia intensiva (in totale sono ora 50) e tre i morti nelle ultime 24 ore.

I nuovi casi per provincia

Milano: 363, di cui 184 a Milano città;

Bergamo: 45;

Brescia: 44;

Como: 26;

Cremona: 7;

Lecco: 34;

Lodi: 11;

Mantova: 3;

Monza e Brianza: 41;

Pavia: 31;

Sondrio: 4;

Varese: 52.

I numeri a Treviglio, Romano e Rivolta

Regione rende noti su base comunale soltanto i nuovi positivi dei dieci centri per ogni provincia che hanno in termini assoluti il numero di contagi più massiccio, se non altro per le dimensioni del centro. Nella Bassa bergamasca e nell’Alto Cremasco solo Treviglio, Romano e Rivolta. A Treviglio città i nuovi positivi rispetto a ieri sono quattro. Uno a Romano di Lombardia e zero a Rivolta.

