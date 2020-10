Covid-19, 2419 nuovi positivi in Lombardia, a Bergamo solo 38

Nonostante oggi, venerdì 16 ottobre, si registri il terzo picco consecutivo di nuovi contagi in Lombardia, dal bollettino diffuso dal Pirellone emergono a colpo d’occhio tre buone notizie: il calo dei nuovi positivi nella Bergamasca, circa la metà di quelli di ieri, e su scala regionale nel numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva e nel numero di decessi registrati in una singola giornata. Nello specifico in tutta la regione oggi sono state riscontrate 2.419 positività, di cui 191 debolmente positive e 21 accertate in seguito ai test sierologici, a fronte di 30.587 tamponi analizzati. Ieri i nuovi casi erano stati 2.067 ma erano stati eseguiti 32.507 test molecolari. Il rapporto percentuale tra i due dati sale quindi dal 6,3 per cento di ieri al 7,9 per cento odierno.

Contagi in Lombardia

Cala di una unità il dato riferito ai malati in rianimazione, in totale di 71, mentre cresce ancora quello dei ricoverati nei reparti ospedalieri, complessivamente 834 (+108). Inoltre, oggi sono stati accertati 7 nuovi decessi (ieri se ne erano registrati 26), cifra che aggiorna il totale delle vittime a 17.044 lombardi. Infine, sale a quota 84.958 persone (+334) il totale complessivo dei dimessi/guariti: di questi 83.262 sono guariti mentre 1.696 sono stati dimessi. Nel dettaglio, ecco i nuovi casi positivi al Covid per ogni provincia lombarda:

Bergamo 38 (ieri 71)

Milano 1.319 (di cui 604 in città)

Brescia 105

Como 190

Cremona 32

Lecco 64

Lodi 55

Mantova 31

Monza e Brianza 183

Pavia 120

Sondrio 16

Varese 158

Nella Bassa: a Treviglio oggi si contano 3 casi in più, 5 in più a Romano e 3 in più a Rivolta.

La situazione in Italia

Anche in Italia per il terzo giorno consecutivo si registra il picco di contagi nelle ultime 24 ore. I nuovi casi di positività al Covid accertati oggi sono 10.010, a fronte di 150.377 tamponi analizzati. Ieri i positivi diagnosticati erano stati 8.804, a fronte di 162.932 tamponi processati. Complessivamente, quindi, il totale di chi è entrato in contatto con l’infezione sale a quota 391.611 persone. La nota positiva della giornata è che calano sensibilmente i nuovi decessi, passati dagli 83 di eiri ai 55 odierni. Il bilancio delle vittime sale quindi a 36.427 persone. Infine, risultano esserci 107.312 persone (+8.046) attualmente positive al Covid, mentre i dimessi/guariti salgono a quota 247.872 persone (+1.908).

