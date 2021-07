Cosa c'è sul Giornale di Treviglio in edicola

Dall'emergenza maltempo che ha colpito la Bassa, causando danni pesantissimi a Lurano, fino alla tragicomica bagarre tra i genitori della scuola media "Grossi" e la dirigente scolastica. Dal "caso" dei Comuni beffati da Regione Lombardia sui contributi per i centri ricreativi estivi, all'ennesimo incidente mortale sulla Francesca, a Urgnano, dove da anni si attende una pista ciclabile che sembra non dover arrivare mai. Sono alcuni temi che abbiamo trattato questa settimana sul Giornale di Treviglio, RomanoWeek e CremascoWeek: ci trovate in edicola oppure QUI, sullo sfogliabile online.

Putiferio alla "Grossi": la preside offende i genitori

«I genitori protestano? Se avessero la possibilità di leggere un testo in lingua italiana capirebbero che ho ragione: applico la norma». Non sembrano davvero parole di una rappresentante istituzionale, ma è proprio in questo modo in cui la dirigente scolastica dell'Istituto Grossi di Treviglio si è rivolta, in una lunga intervista al Giornale di Treviglio, ai genitori che da settimane stanno protestando contro la modifica dell'orario scolastico delle medie di via Colleoni. Una modifica comunicata peraltro molto dopo la chiusura delle iscrizioni per l'anno scolastico che comincerà a settembre. A rischio c'è nientemeno che l'indirizzo Musicale, un fiore all'occhiello della scuola pubblica di tutta la Bassa.

Contributi per Cre e Grest? Brignano incassa quanto Cremona

E’ durato letteralmente 19 minuti il bando «Estate insieme» finalizzato a sostenere la realizzazione di progetti estivi per l'infanzia e l'adolescenza. Come è andata ai nostri Comuni? C'è chi se la ride, avendo incassato fondi anche in modo palesemente sproporzionato rispetto alle proprie dimensioni ; c'è chi è rimasto escluso e non si lamenta (come il sindaco leghista di Fontanella). E poi c'è chi - come la sindaca di Brignano - pur avendo incassato parecchie decine di migliaia di euro, si chiede come sia possibile che un bando pubblico sia gestito in questo modo.

Lurano e non solo

Sono stati pesantissimi i danni del maltempo di questa settimana a Lurano, ma non solo. Mentre ascoltiamo e leggiamo notizie agghiaccianti arrivare dalla Germania e dal Belgio, s'impone anche da noi una riflessione sulla gestione del territorio e sulla sempre più complicata gestione di eventi atmosferici decisamente fuori dall'ordinario. Basta uno sguardo alle cronache degli ultimi anni: ogni estate, quello con i danni del maltempo, sempre più gravi, è un maledetto appuntamento fisso. Come se ne esce?

Politica: le campagna elettorali si scaldano

Politica, si scaldano le campagna elettorali nei Comuni che andranno al voto il prossimo autunno. A Caravaggio raccontiamo l'inatteso ritorno in campo di Ettore Pirovano (ma non aveva deciso di fermarsi?), mentre a Treviglio spieghiamo cosa ci facevano, attorno al tavolino di un bar, il sindaco, il capo della Lega e un consigliere del centrosinistra. A Palosco invece parla una nuova candidata sindaco, per la lista civica "Palosco Adesso".

Maturità: i risultati

Anche quest'anno abbiamo pubblicato i risultati dell'Esame di Stato dei ragazzi delle scuole superiori del territorio. Questa settimana: l'Agraria "Cantoni" e i "Salesiani" di Treviglio, e l'Istituto "Rubini" di Romano. Tutti i voti, e le foto degli studenti più brillanti.

La Bassa all'asta

Seconda puntata del "viaggio" a tappe sul mercato degli immobili finiti all'asta giudiziaria nella Bassa bergamasca. Sono decine quelli che saranno venduti all'incanto nei prossimi mesi, molto spesso a prezzi più che stracciati. Appartamenti (anche di pregio), ma anche capannoni industriali, aziende agricole e terreni edificabili, oltre che negozi all'interno di piccoli centri commerciali. Ve li raccontiamo in tre pagine di speciale.

L'impresa di Giulia a Tokyo e la "nuova era" del basket cittadino

E lo sport? Abbiamo parlato con Giulia Terzi, 25 anni, nuotatrice paralimpica di Arzago che è stata ufficialmente convocata per le Olimpiadi di Tokyo. Una storia, la sua, davvero tutta da leggere. E poi diamo conto degli ultimi colpi di mercato, nel basket, per la Bcc Trev... ops: pardon. La notizia è che la squadra cittadina ha cambiato nome e presidente. Ecco Stefano Mascio, e le prime mosse per portare la Blu Basket - Gruppo Mascio ai massimi livelli della pallacanestro italiana, con un progetto triennale.

E poi la cronaca

Non manca ovviamente la cronaca. C'è la storia dell'assessore "eroe" di Lurano, che ha salvato la vita alla sua vicina di casa che stava per soffocare. C'è la brutta storia del pentacolo e della scritta satanista comparsi davanti al santuario di Sergnano. E infine, per chiudere con un sorriso: c'è la grande festa esplosa in un asilo di Romano, quando i Vigili del fuoco sono intervenuti a sirene spiegate per un allagamento (eh già: ogni tanto occorrerebbe imparare a guardare le cose come le guardano i bambini).

In regalo l'enigmistica

Insomma: questo e tanto altro sulle tre edizioni di questa settimana. Con in più, un regalo: con il Giornale di Treviglio e RomanoWeek c'è in allegato l'Enigmistica, se state partendo per il mare. Ecco le prime pagine e... buon weekend.