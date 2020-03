Coronavirus, parrucchieri ed estetisti come devono lavorare?

Parrucchieri ed estetisti si arrangiano come possono, visto che per la loro attività non ci sono specifiche nel decreto del Governo per l’emergenza Coronavirus. Chi rimane aperto si organizza.

Coronavirus: le difficoltà di parrucchieri ed estetisti

Non possono rispettare la distanza di un metro almeno dai clienti, ma non sono obbligati a chiudere. E così chi decide di lavorare si organizza.

“Ricevo solo su appuntamento e non più di due persone nel salone che stanno così a debita distanza tra loro – ha detto Giovanna Fregoni, titolare di “Nuova Immagine” di Agnadello – noi indossiamo le mascherine e disinfettiamo il posto di lavoro e gli strumenti. Qualcuno capisce altri no. In ogni caso domani sono chiusa, cerco così di diluire gli appuntamenti, vedremo. Cerchiamo di tutelare noi stessi e gli altri”.

