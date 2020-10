Coronavirus, oggi in Lombardia 520 nuovi positivi: 37 nella Bergamasca.

I dati della Lombardia

Sono 147 i guariti-dimessi, 520 i nuovi positivi con 21.569 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 2,4%. Sono questi i numeri del contagio in Lombardia nella giornata che segna il ritorno dell’obbligo della mascherina anche all’aperto.

Ricordiamo che l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale.

I dati di oggi parlano di:

i tamponi effettuati: 21.569 , totale complessivo: 2.232.796

, totale complessivo: 2.232.796 i nuovi casi positivi: 520 (di cui 54 ‘debolmente positivi’ e 3 a seguito di test sierologico)

(di cui 54 ‘debolmente positivi’ e 3 a seguito di test sierologico) i guariti/dimessi totale complessivo: 82.331 ( +147 ), di cui 1.395 dimessi e 80.936 guariti

totale complessivo: 82.331 ( ), di cui 1.395 dimessi e 80.936 guariti in terapia intensiva: 40 (=)

(=) i ricoverati non in terapia intensiva: 339 (+19)

non in terapia intensiva: i decessi, totale complessivo: 16.978 (+5)

Tra le province più colpite Milano (182), Varese (54) e Brescia (52). Seguono Pavia (46), Como (45), Cremona (45), Bergamo (37), Monza e Brianza (34), Mantova (14), Lodi (12) e Sondrio (4).

TORNA ALLA HOME