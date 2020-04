Coronavirus in Lombardia, oltre il 40% si sono spostati ieri

Più del 40% dei lombardi si è spostata ieri, e i dati delle strade che portano verso le località turistiche hanno registrato un aumento degli spostamenti superiore al 5. E’ con questo dato che Fabrizio Sala ha aperto l’ormai conferenza stampa sulla situazione del Coronavirus in Lombardia.

Coronavirus in Lombardia, i dati

“Non dobbiamo abbassare la guardia e pensare che il peggio sia passato – ha detto invece Giulio Gallera – 57592 positivi + 1544 dato in linea con quelli degli altri giorni. 9977 i tamponi processati nelle ultime 24 ore. Calano di 28 unità i ricoverati in terapia intensiva, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono saliti a 12 026, 149 in più rispetto a ieri. Le persone ricoverate sono meno gravi di quelle che venivano ricoverate giorni fa, questo probabilmente perchè il virus si è indebolito. Noi stiamo immaginando fino al 3 maggio di tenere le persone in casa, in questo modo il virus sarà meno letale. Da qui si evince l’importanza della mascherina e del distanziamento sociale”. A Bergamo e provincia i dati registrano un incremento di 107 unità rispetto a ieri, per un totale di 10258.

