Coronavirus, i dati di oggi. Regione: “Indice Rt tra i più bassi del Paese”

Coronavirus, i dati di domenica 4 ottobre 2020 in Lombardia. Sono stati effettuati 14.795 tamponi, dei quali 314 sono risultati positivi: il 2,1%, percentuale sostanzialmente stabile negli ultimi giorni. Buone notizie, insomma, a fronte di un certo allarmismo che deriva soprattutto dalla crescita invece più preoccupante dei casi che si registra in altre zone d’Italia. Non solo. L’indice di contagiosità Rt, secondo l’Istituto superiore di sanità, si attesta in Lombardia tra i più bassi del paese. Ma non bisogna abbassare la guardia.

Coronavirus, la situazione in Lombardia

Tra ieri e oggi si sono registrati anche un lieve calo dei ricoverati in terapia intensiva (-3). I guariti e dimessi oggi sono 113, mentre si registrano 2 decessi. L’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati.

i tamponi effettuati: 14.795, totale complessivo: 2.187.132

effettuati: 14.795, totale complessivo: 2.187.132 i nuovi casi positivi: 314 (di cui 48 ‘debolmente positivi’ e 0 a seguito di test sierologico)

casi 314 (di cui 48 ‘debolmente positivi’ e 0 a seguito di test sierologico) i guariti/dimessi totale complessivo: 81.733 (+113), di cui 1.360 dimessi e 80.373 guariti

totale complessivo: 81.733 (+113), di cui 1.360 dimessi e 80.373 guariti in terapia intensiva: 39 (-3)

39 (-3) i ricoverati non in terapia intensiva: 296 (+3)

in terapia 296 (+3) i decessi, totale complessivo: 16.971 (+2)

Per provincia

Nuovi casi per provincia:

Bergamo: 9;

Brescia: 28;

Como: 3;

Cremona: 6;

Lecco: 4;

Lodi: 2;

Mantova: 2;

Milano: 160, di cui 86 a Milano città;

Monza e Brianza: 50;

Pavia: 22;

Sondrio: 2;

Varese: 16.

L’indice Rt secondo Iss: in Lombardia tra i più bassi del paese