Coronavirus, i dati di oggi in Lombardia

I dati di oggi, domenica 7 giugno, in Lombardia sull’epidemia Coronavirus: oltre 8mila i tamponi processati; incremento di 125 casi positivi a fronte di 183 guariti, 3 ricoverati in meno in terapia intensiva e 39 dimessi. I decessi totali salgono a 16.270 (+21).

Coronavirus i dati di domenica 7 giugno

Ottomila e cinque tamponi processati (il totale in regione sale a 821.977) con un incremento di 125 nuovi casi di positività al Covid-19, con un rapporto di 1,6%. I ricoverati nelle terapie intensive proseguono il calo attestandosi a 107 pazienti, mentre sono 2.801 i casi ancora ricoverati nei reparti degli ospedali lombardi. Si registrano ancora, purtroppo, 21 decessi in tutta la Regione.

I dati provincia per provincia

Sui 125 nuovi casi di positività al Covid-19, la maggior parte riguarda la zona di Milano e hinterland con 43 nuovi casi. Crescono di 19 casi positivi le province di Brescia e Varese, nella bergamasca i nuovi casi sono 7 come a Sondrio, 12 in provincia di Pavia, 6 nella provincia di Cremona, 2 a Lodi e Monza e Brianza, 1 a Como, nessun nuovo caso a Lecco e Mantova e nelle rispettive province.

