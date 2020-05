Coronavirus: i dati di oggi, in attesa delle linee guida di Conte

Sono 12mila e 371 i casi positivi di Covid-19 in Bergamasca (+24 rispetto a ieri). Numeri buoni, anche oggi, in Lombardia e in provincia di Bergamo per quanto riguarda il contagio da Covid-19.

Coronavirus, i dati di oggi in Lombardia

Su 550mila405 tamponi effettuati in Lombardia, crescono di 299 rispetto a ieri i positivi (84mila 119) , mentre continuano a diminuire i ricoverati. Sia in terapia intensiva (meno 21 rispetto a ieri, totale 276) che fuori dalle terapie intensive (-113 rispetto a ieri, totale 4705). Sono stati invece 115 i decessi ieri, su un totale che da inizio emergenza ha toccato quota 15mila 411.

Provincia per provincia

Crescono ancora i dati a Milano città e a Brescia: la città metropolitana vede 21mila 966 casi positivi di cui 9281 solo nella metropoli (30 in più rispetto a ieri). Ma la crescita giornaliera nella città meneghina è dimezzata rispetto a ieri e l’altro ieri. Sessanta invece i nuovi casi nelle ultime 24 ore nel Bresciano (totale 14mila e 8).

