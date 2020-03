Coronavirus: caffé al bancone, barista denunciato a Rivolta

A conclusione degli accertamenti, i militari della stazione carabinieri di Rivolta d’Adda deferivano in stato libertà alla Procura della Repubblica di Cremona per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità D. S. 41enne, nato e residente in paese, commerciante, censurato.

Barista denunciato dai carabinieri

L’uomo, in qualità di titolare di un bar del paese, ha contravvenuto alle disposizioni impartite dal punto “J” dell’ordinanza regionale datata 21 febbraio 2020 tendente al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Codiv-19, per avere somministrato bevande ai clienti direttamente al bancone.

