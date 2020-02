Coronavirus, Bcc Treviglio chiude al pubblico: operazioni al telefono o via web

Bcc Treviglio chiude al pubblico tutte le filiali per l’emergenza coronavirus. Operatori raggiungibili per telefono.

Coronavirus, filiali chiuse al pubblico

“Prudenzialmente e momentaneamente in relazione all’evolversi della diffusione del coronavirus, nella giornata di oggi 24 febbraio tutte le filiali della Bcc Treviglio saranno chiuse al pubblico, questo per la tutela dei nostri dipendenti e di tutti i clienti. I servizi bancari saranno comunque attivi tramite tutti i canali telematici e le filiali Virtual della Banca oppure tramite telefono con i propri referenti o le proprie filiali di competenza”. Questa la nota pubblicata pochi minuti fa dalla Cassa rurale in relazione all’emergenza coronavirus che sta colpendo la Lombardia.

