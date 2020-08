Coronavirus, aumentano i contagi in Lombardia: +27 a Bergamo

Coronavirus, netto aumento di casi in Lombardia. Salgono di 154 i positivi, aumentano di sei unità i ricoverati (due in terapia intensiva, di cui uno è un ragazzino di 17 anni) e si verificano due decessi. A Bergamo e provincia i nuovi casi sono 27, ben 26 quelli soltanto a Milano.

Treviglio – Al via al campagna dei tamponi per chi torna dall’estero

I dati di giovedì 20 agosto

– i tamponi effettuati: 13.757, totale complessivo: 1.446.233

– i nuovi casi positivi: 154 (di cui 30 ‘debolmente positivi’ e 5 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 75.449 (+51), di cui 1.285 dimessi e 74.164 guariti

– in terapia intensiva: 16 (+2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 155 (+4)

– i decessi, totale complessivo: 16.846 (+2)

I nuovi casi per provincia

Milano: 47, di cui 26 a Milano città;

Bergamo: 27;

Brescia: 23;

Como: 12;

Cremona: 3;

Lecco: 2;

Lodi: 2;

Mantova: 18;

Monza e Brianza: 7;

Pavia: 0;

Sondrio: 3;

Varese: 6

