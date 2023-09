Coppia ubriaca crea scompiglio davanti a un locale, arrivano i carabinieri

Si è concluso con la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale di un cittadino straniero di 26 anni, con numerosi precedenti di polizia a carico, un intervento eseguito ieri sera, venerdì 1 settembre 2023, in piazza Garibaldi a Crema, dai carabinieri del Nucleo Radiomobile cittadino. L’uomo e una donna in sua compagnia sono stati sanzionati anche per ubriachezza.

Coppia ubriaca

Verso le 22, la pattuglia della Radiomobile di Crema e la pattuglia della Stazione di Romanengo sono state inviate nei pressi di un locale pubblico di piazza Garibaldi perché era stata segnalato che una persona avrebbe rubato delle birre nel locale. I militari delle pattuglie sono arrivati immediatamente sul posto e hanno identificato nella piazza l’uomo indicato come il presunto autore del furto, in quel momento in compagnia di una donna, anche lei identificata e già conosciuta. I due erano in stato di ubriachezza, poco collaborativi e in stato di agitazione. Sono stati calmati e allontanati, ma dopo circa un quarto d’ora sono tornati in piazza e hanno provato a rubare altre birre nello stesso esercizio pubblico.

Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

Le due pattuglie sono tornate sul posto e hanno fermato nuovamente i due. Il 26enne ha assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio perché riteneva immotivata la loro presenza. E’ stato invitato a calmarsi, ma ha lanciato un oggetto verso l’auto di servizio della Radiomobile. A quel punto, i militari delle pattuglie gli hanno chiesto di salire sull’auto di servizio per accompagnarlo in caserma per ulteriori accertamenti, ma ha reagito in maniera violenta divincolandosi e tentando la fuga. E’ stato immobilizzato ed è stato accompagnato presso la caserma di Crema e la sua serata si è conclusa con una denuncia all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e con una sanzione amministrativa per ubriachezza. Anche la donna che era in sua compagnia è stata sanzionata per ubriachezza.