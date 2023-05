Controlli sulle strada del Cremasco: tre denunciati dai carabinieri

Uno guidava alterato dall'alcol, un altro addirittura senza patente e l'ultimo ha preso a spintoni un carabiniere. Sono tre i denunciati dai carabinieri della Compagnia di Crema impegnati in controlli a tappeto nel Cremasco.

Ubriaco al volante finisce fuori strada

I carabinieri della Stazione di Vailate, al termine degli accertamenti, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un cittadino italiano di

45 anni, che il 4 maggio scorso, alla guida della sua auto, aveva causato un incidente stradale tra Palazzo Pignano e Scannabue. Quella notte aveva perso il controllo dell'auto ed era uscito di strada finendo in un fosso al lato della carreggiata. A chiedere l'intervento del 112 erano stati alcuni automobilisti di passaggio.

Dalla dinamica non era chiaro cosa avesse fatto perdere il controllo dell'auto al 45enne che, nel frattempo, era stato identificato e poi trasferito in ospedale a Crema per le ferite lievi riportate. Dalle analisi poi effettuate in ospedale, però, è emerso che aveva bevuto più del dovuto. Infatti, l’analisi ha stabilito un tasso superiore di oltre 2,10 g/l, oltre quattro volte il limite consentito dalla norma. Per questo è stato denunciato all’autorità giudiziaria e la sua patente è stata ritirata.

Guidava senza patente, denunciato

I carabinieri della Stazione di Crema hanno anche denunciato per guida senza patente un cittadino straniero di 32 anni, domiciliato in provincia di Milano e pregiudicato, perché sorpreso nuovamente a guidare pur essendo privo di patente. Verso le 11.30 del 18 maggio, in via Milano a Crema, i militari hanno notato un’auto con due persone sospette a bordo. Li hanno quindi raggiunti e fermati. Entrambi erano pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, non avevano nessun documento al seguito e l’auto è risultata di proprietà di altra persona. Il conducente ha provato dire di avere la patente a casa, ma sono stati portati in caserma a Crema per gli ulteriori accertamenti.

Attraverso le banche dati i militari hanno scoperto che il conducente non era in possesso della patente e che non era la prima volta che veniva sorpreso al volante di un’auto. Infatti, un fatto analogo era già stato accertato a Fiorenzuola nel febbraio 2023 e quella volta il 32enne era stato sanzionato amministrativamente. Tenuto conto che si trattava della seconda violazione, è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Cremona e l’auto a lui in uso è stata sequestrata e portata in una depositeria. E’ stato anche appurato che l’auto era da sottoporre a sequestro perché intestata fittiziamente a una società utilizzata come prestanome.

Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

Si è concluso invece con la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale di un cittadino straniero di 31 anni, senza fissa dimora e pregiudicato, un controllo stradale eseguito il 18 maggio nei confronti di un uomo da parte dei carabinieri della Stazione di Camisano.

Una pattuglia quella notte, verso le 2, mentre percorreva via Roma di Casale Cremasco Vidolasco, ha notato un uomo incappucciato in sella a una bicicletta, che era appena uscito da un complesso abitativo. I militari gli hanno intimato di fermarsi, ma l’uomo ha continuato a pedalare, cercando di allontanarsi. Raggiunto con l’auto di servizio, è stato bloccato. Ma mentre un militare scendeva dal mezzo, l’uomo ha spinto con forza lo sportello per fermarlo e poi si è dato alla fuga a piedi.

I carabinieri lo hanno inseguito e l’uomo è entrato all’interno di un cortile nell’intento di non farsi trovare, ma è stato raggiunto. In quel frangente, ha spinto e strattonato i militari più volte, ma alla fine è stato immobilizzato. L’uomo è stato identificato attraverso un documento di identità di uno stato europeo e in Italia è risultato senza fissa dimora e avere dei precedenti di polizia. La sua perquisizione è risultata negativa ed è stato accompagnato in caserma a Camisano dove è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.