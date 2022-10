Controlli Strade Sicure: beccato senza patente, con due dosi di cocaina e duemila euro in contanti

Il controllo è avvenuto ieri sera, sabato, attorno alle 23 ed è terminato col sequestro del veicolo e dello stupefacente.

Controlli a Soresina: al volante con la droga, e senza patente

I Carabinieri della Stazione di Soresina hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per violazione degli obblighi inerenti al soggiorno un cittadino straniero di 24 anni, pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale. Nella serata di ieri, sabato, nel corso di un servizio di controllo del territorio, una pattuglia ha notato un’auto di grossa cilindrata con il 24enne alla guida. I militari, insospettiti dall'atteggiamento del ragazzo al volante hanno deciso di sottoporlo a controllo, ma quando si sono avvicinati hanno visto che l’uomo ha aperto il finestrino e ha gettato qualcosa a terra. Dopo averlo bloccato, i militari hanno recuperato per terra due dosi di cocaina in cellophane per 1,6 grammi. Hanno proceduto quindi a identificare il conducente, accertando che guidava nonostante fosse sprovvisto di patente di guida, e a perquisire il veicolo, risultato di proprietà di altra persona e a lui in prestito, trovando nel suo portafoglio la somma di 1.900 euro.

Il controllo nell'abitazione

A quel punto i militari si sono recati anche presso l’abitazione del 24enne ed hanno effettuato una perquisizione domiciliare trovando 0,2 grammi di hashish, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi. Al termine degli accertamenti lo stupefacente, il bilancino, i soldi e il materiale vario sono stati sequestrati, il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e il 24enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Cremona per la detenzione ai fini di spaccio della droga e per violazione degli obblighi inerenti al soggiorno.