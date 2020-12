Controlli dei Nas e carabinieri nelle pasticcerie, piovono multe salate

Controlli alle pasticcerie, multe da 2mila euro.

I fatti

Nei giorni scorsi, i carabinieri del Nas insieme a quelli della città di Cremona nell’ambito di una serie di controlli sugli alimenti natalizi hanno effettuato alcuni controlli in una pasticceria del territorio, appurando l’omessa revisione periodica dei sistemi antincendio e nel contempo rinvenendo e sottoponendo a sequestro amministrativo 25 chili di prodotti alimentari destinati alle preparazioni dolciarie con data di scadenza o con il termine minimo di conservazione oltre il periodo consentito.

Non è stata quindi rispettata la normativa sulla sicurezza sul lavoro e quella relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare per un importo complessivo pari a 2mila euro di multa.

