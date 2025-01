Controlli a tappeto: due denunciati per guida in stato di ebbrezza e uno segnalato per droga

Questa notte i carabinieri della Compagnia di Crema hanno organizzato e svolto un nuovo servizio coordinato che ha interessato la città di Crema e che ha visto l’impiego delle pattuglie dell’Aliquota Radiomobile e delle Stazioni di Crema, Romanengo e Rivolta. L’obiettivo del servizio era la salvaguardia della sicurezza pubblica, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei reati e delle condotte che possono turbare l’ordine sociale.

Identificate 60 persone e 37 veicoli, controllati tre locali

Dalla mezzanotte alle 6, le pattuglie hanno controllato in maniera continuativa le strade, le piazze, i giardini e i luoghi di aggregazione del centro urbano di Crema, effettuando numerosi posti di controllo nelle principali arterie stradali e controlli ad auto con persone sospette a bordo. Sono state identificate 60 persone e 37 veicoli, controllando anche tre locali pubblici.

Due denunce per guida in stato d'ebbrezza

Due persone sono state denunciate e una segnalata alla Prefettura per stupefacenti. In particolare, i carabinieri hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza due uomini di 57 e 25 anni. I due sono stati fermati in due differenti circostanze perché avevano condotte di guida pericolose. Durante l’identificazione, i militari hanno accertato che entrambi presentavano evidenti sintomi di alterazione da abuso di alcol. Sottoposti al test dell’etilometro, hanno evidenziato rispettivamente valori di 1,65 e 1,30 g/l. Avuto il riscontro del loro stato di alterazione psicofisica durante la guida, i militari li hanno denunciati all’Autorità Giudiziaria e la loro patente è stata immediatamente ritirata, mentre le auto, di proprietà di altre persone, sono state affidate a persone in grado di guidare.

Segnalazione per consumo di droga

Inoltre, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno segnalato alla Prefettura come consumatore di droga un uomo di 44 anni, con contestuale ritiro della sua patente di guida. Fermato e identificato alla guida di un’auto sulla Sp 415, era immotivatamente nervoso. E’ stato perquisito ed è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente 1,5 grammi di cocaina. Lo stupefacente, per uso personale, è stato sequestrato e il 44enne è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di droga. Nei suoi confronti, quale conducente del veicolo, i militari hanno anche proceduto all’immediato ritiro della patente di guida.