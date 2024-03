Controlli a tappeto dell'Arma venerdì sera in città

Controlli a tappeto da parte dei carabinieri della Compagnia di Crema che ieri, venerdì, in serata hanno organizzato e svolto un nuovo servizio coordinato in città che ha interessato tutto il territorio e, in particolare, i quartieri Santa Maria e Ombriano e che ha visto l’impiego di cinque pattuglie dell’Arma.

A Crema scattano i controlli a tappeto dell'Arma

Ai controlli effettuati a Crema hanno partecipato i Carabinieri della Radiomobile e le Stazioni di Crema, Castelleone, Romanengo e Rivolta d’Adda. L’obiettivo di questo nuovo servizio era la salvaguardia della sicurezza pubblica non solo sotto l’aspetto repressivo, ma anche sotto quello preventivo al fine di evitare episodi di turbativa. Per questo motivo, al fine di garantire il normale svolgimento della vita di relazione, la Compagnia di Crema sta operando in città con servizi idonei a tale fine. Dalle 18 alla mezzanotte di ieri sera, venerdì 15 marzo, le pattuglie hanno controllato in maniera continuativa vie, piazze e giardini dell’intero centro urbano e in particolare i quartieri Santa Maria e Ombriano, effettuando anche numerosi posti di controllo nei punti nevralgici del centro urbano e nelle vie di maggiore scorrimento, effettuando anche dei controlli volanti ad auto con persone sospette a bordo.

I numeri del servizio, una sanzione per ubriachezza molesta

Nel corso dei controlli a tappeto dei militari della Compagnia di Crema sono state identificate 95 persone, di cui 24 con precedenti di polizia a carico, ed effettuando verifiche su 20 veicoli e su cinque bar, identificando tutti i clienti. Sono state controllate in particolare modo in piazza Di Rauso, soprattutto l’area dei garage dei palazzi che affacciano sulla piazza dove erano stati segnalati disturbi provocati da alcuni giovani, via D’Andrea e via Chiodo. Durante il controllo in piazza Di Rauso, i militari hanno sanzionato amministrativamente per ubriachezza un uomo perché, in evidente stato di alterazione da abuso di alcolici, stava disturbando con urla e comportamenti scomposti.