Condannato per rapina e in prova ai servizi sociali, 26enne torna in carcere

Condannato per rapina e affidato in prova ai servizi sociali, viola più volta obblighi e orari. Per lui, 26enne ucraino, si riaprono le porte del carcere di Cremona.

Condannato per rapina

Ieri, i carabinieri della stazione di Pandino, hanno eseguito un’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Mantova, dopo aver rintracciato un cittadino ucraino 26enne, già condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione, per il reato di rapina aggravata di cui si era reso responsabile a Milano nel 2018.

All’epoca dei fatti, il 26enne era stato arrestato insieme a tre complici, di cui due minorenni, per il reato di rapina aggravata in quanto commessa con pistola a salve a danno di due pizzerie in Milano. Dal settembre 2019 si trovava in affidamento ai servizi sociali. Il Comando Stazione Carabinieri di Pandino, ha segnalato al Magistrato di Sorveglianza più volte le inosservanze agli obblighi imposti al 26enne, domiciliato a Spino d’Adda.

In prova ai servizi sociali

Già a febbraio il Tribunale di Sorveglianza aveva sospeso l’affidamento in prova ai servizi sociali e disposto la custodia in carcere. Dopo un mese di detenzione l’uomo è stato sottoposto nuovamente all’affidamento in prova ai servizi sociali. Anche in questa occasione i controlli effettuati da parte dei militari hanno permesso di costatare ulteriori inottemperanze agli ordini imposti, infatti più volte non veniva rintracciato nel proprio domicilio negli orari previsti.

