Condanna ridotta in appello per il dirottatore dello scuolabus

Condanna ridotta da 24 a 19 anni per Ousseynou Sy, il 48enne che nel marzo del 2019 dirottò e diede alle fiamme uno scuolabus con a bordo 50 ragazzini, due insegnanti e una bidella di una scuola di Crema.

Ousseynou Sy è stato condannato a 19 anni di carcere. Il 48enne senegalese, ex autista di Autoguidovie il 20 marzo del 2019 sequestrò 50 ragazzi della scuola media Vailati di Crema, due insegnanti e una bidella di una scuola di Crema. Il procuratore generale, Lucilla Tontodonati, aveva chiesto 24 anni per strage, sequestro di persona a fini terroristici, incendio, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale.

La pena è stata ridotta in quanto non è stata riconosciuta l’aggravante della premeditazione al reato di lesioni che è stata ”integrata” nel reato di attentato. Il Ministero dell’istruzione è stato escluso come responsabile civile.

L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale, Riccardo De Corato, ha commentato la sentenza emessa nei confronti di Ousseynou Sy.

“La decisione della Corte d’Assise d’Appello di Milano – ha affermato De Corato – di ridurre la condanna da 24 a 19 anni di reclusione, è un pessimo segnale. Le frasi pronunciate dal criminale per cercare di sminuire il suo gesto – ha aggiunto – motivandolo come ‘vendetta’ per i migranti morti in mare, non possono attenuare la gravità dell’accaduto. Infatti è solo grazie al coraggio dei ragazzini a bordo del bus, abili nel chiamare i soccorsi, e al tempestivo intervento dei Carabinieri di San Donato Milanese, che il sequestratore non ha portato a termine il suo folle gesto. A loro rivolgo, nuovamente, il ringraziamento per aver evitato una strage di 50 persone innocenti”.

“Questa sentenza, purtroppo – ha concluso l’assessore regionale – suona come uno schiaffo in faccia agli ostaggi, alle loro famiglie e agli uomini in divisa. Mi auguro che il sequestratore sconti tutti gli anni di condanna senza benefici o ulteriori riduzioni di pena”.