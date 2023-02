Condanna definitiva per bancarotta fraudolenta, 54enne in carcere

Deve scontare una condanna a tre anni e cinque mesi per bancarotta fraudolenta: in carcere a Lodi un 54enne arrestato dai carabinieri di Pandino.

Lo scorso 11 febbraio i carabinieri della stazione di Pandino hanno arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Milano, un cittadino italiano di 54 anni, con precedenti di polizia a carico. L’uomo destinatario del provvedimento dovrà scontare un cumulo di pena a tre anni e cinque mesi di reclusione relativo a due condanne intervenute nel tempo presso il Tribunale di Milano nel 2013 e nel 2019, divenute ora esecutive, per due episodi di bancarotta fraudolenta avvenuti nel 2011 e nel 2012.

L’uomo era stato indagato nel 2011 per un fallimento avvenuto a Milano nel 2011 e per un secondo episodio avvenuto sempre a Milano nel 2012. Nel 2013 era intervenuta la prima condanna, e nel 2019 la seconda. Dopo le sentenze di appello del 2017 e nel 2019, le condanne erano divenute definitive nel 2022.

Il Tribunale di Milano ha quindi sommato le due condanne definitive per un totale di cinque anni e cinque mesi di reclusione e, detraendo i periodi già scontati in carcere, ha calcolato il residuo in tre anni e cinque mesi di reclusione. La Procura di Milano ha quindi emesso l'ordine di carcerazione e sabato mattina i militari dell'Arma lo hanno raggiunto a casa per accompagnarlo in carcere a Lodi.