Con un calcio sfonda un vetro in stazione, denunciato un 51enne. E' successo nella notte del 28 dicembre a Crema. Nei guai, per danneggiamento aggravato, un cittadino italiano di 51 anni, con precedenti di polizia a carico. Per lui anche una sanzione per ubriachezza.

Ubriaco in stazione danneggia un vetro

A lanciare l'allarme, chiamando la Centrale Operativa dei Carabinieri di Crema, sono stati gli addetti alle pulizie che, intorno alle 5.30, hanno segnalato la presenza di un uomo, palesemente ubriaco, che aveva danneggiato con un calcio un vetro divisorio di un ufficio.

Sul posto i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato e identificato il 51enne che era evidentemente in stato di alterazione per avere abusato di alcolici. Hanno accertato che gli addetti delle pulizie, mentre svolgevano la loro attività, hanno visto il 51enne che, senza un motivo apparente, ha dato un calcio a un pannello di vetro di un divisorio interno, che è stato incrinato ed era fuori dalla propria sede.

L’autore del fatto è stato indicato dai testimoni ai militari che lo hanno immediatamente fermato. E’ stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria per danneggiamento aggravato e sanzionato per il suo stato di ubriachezza.