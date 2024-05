Con la truffa del "telefono rotto" riesce a spillare 2500 euro a un ignaro papà

Una truffa ormai conosciuta ma che nonostante tutto continua a mietere vittime. E' quella del "telefono rotto" che questa volta ha fatto cadere nella rete un papà cremasco che, convinto di aiutare sua figlia, ha consegnato a un truffatore 2500 euro.

La truffa del "telefono rotto"

Le indagini dei carabinieri di Crema hanno portato alla denuncia per truffa e sostituzione di persona un 35enne residente in provincia di Salerno al quale i militari sono risaliti partendo dalla querela presentata dalla vittima lo scorso marzo. Tutto è iniziato con la ricezione di un messaggio da un numero sconosciuto. Con quel numero, una persona, spacciandosi per sua figlia, ha scritto che il suo telefono si era rotto e che quello era il suo nuovo numero. L’uomo ha iniziato a scambiare messaggi con quella che credeva essere sua figlia, che ha chiesto alla vittima di pagare una fattura che doveva saldare, promettendo di restituire il giorno successivo la somma che avrebbe anticipato.

Paga 2500 euro

L’uomo ha acconsentito e, ricevute le coordinate bancarie di una carta da ricaricare, si è recato in banca e ha effettuato un bonifico di 2.500 euro. Poi ha inoltrato la foto della ricevuta di pagamento al numero di telefono che lo aveva contattato. Poco dopo, però, l'uomo si è presentato a casa della figlia per consegnarle l'originale della ricevuta e parlandole ha scoperto di essere stato raggirato.

Denunciato un 35enne

A quel punto si è rivolto ai carabinieri e ha presentato subito la querela dando modo ai militari dell'Arma di avviare gli accertamenti. Le verifiche svolte sulla carta e sull’Iban collegato, a favore del quale è stato effettuato il pagamento, hanno permesso di identificare il 35enne come l’uomo che aveva attivato quella carta che risulta ancora attiva. Per questo motivo l’uomo è stato denunciato per truffa e sostituzione di persona.

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h