Con la moto contro il camion del latte, ferito un 38enne

Si scontra con un camion-cisterna, ferito un 38enne.

Schianto a Rivolta

L'incidente è avvenuto questa mattina, giovedì 6 febbraio 2025, pochi minuti prima delle 8. Il 38enne, in sella alla sua moto, stava percorrendo la Sp 1 tra Rivolta e Spino quando, per motivi ancora da accertare, è rimasto coinvolto in un incidente con un camion cisterna che trasportava del latte. L'impatto è stato violento ed è subito stato allertato il 112 che ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce bianca di Paullo. Le condizioni del 38enne, fortunatamente, non sono apparse preoccupanti ed è stato disposto il trasferimento in ospedale per accertamenti in codice verde.