Compra un’automobile con un assegno clonato e la rivende in Germania

Il Commissariato di polizia di Crema ha denunciato un uomo per truffa.

La vendita on line dell’automobile

Nei giorni scorsi, un cittadino cremasco, dopo aver messo in vendita online la sua automobile di lusso, un modello di una marca prestigiosa, è stato contattato da un aspirante acquirente che ha manifestato la sua intenzione ad acquistare il veicolo. Dopo essersi accordati sul prezzo, è stata stabilita la modalità del pagamento: un assegno bancario circolare. Il giorno dopo l’assegno è stato consegnato al venditore che l’ha portato alla sua banca .

L’assegno circolare clonato

Dopo una prima verifica che ha dato un riscontro positivo, è stato subito eseguito il regolare passaggio di proprietà a favore del compratore. Dopo due giorni però, il venditore è stato contattato dalla sua banca che l’ha informato che l’assegno era clonato e che non poteva essere riscosso. Vani sono stati i tentativi di ricontattare per telefono il nuovo proprietario residente in altra provincia, il quale, senza perdere tempo aveva già rivenduto l’autovettura.

La denuncia e il ritrovamento dell’auto

Il venditore ha fatto denuncia al Commissariato di Polizia di Stato di Crema, che ha avviato immediatamente le indagini. Gli agenti hanno inserito nella banca dati il veicolo che è stato sottoposto a sequestro. Grazie alla tempestività dell’attività svolta, l’auto è stata rinvenuta in Germania dalla Polizia tedesca, in possesso di un cittadino straniero diverso dall’acquirente che aveva compiuto la truffa a carico della vittima e che quindi è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di truffa. L’autovettura è stata sequestrata dalla Polizia tedesca, e una volta espletate le formalità di rito, verrà restituita al legittimo proprietario, il quale ha manifestato grande ringraziamento alle forze di Polizia e all’Autorità Giudiziaria per il lavoro prestato e per il celere ritrovamento dell’autoveicolo.

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h