Commissione speciale antimafia in tour: prima tappa alla tenuta "Terre e libertà"

E’ iniziata dalla tenuta “Terre e libertà” di Spino d’Adda la serie di visite della Commissione speciale Antimafia, presieduta da Paola Pollini (M5Stelle), ai beni confiscati presenti in Lombardia.

"Terre e libertà"

Situata all’interno del Parco Adda Sud, 44mila metri quadrati, comprendenti una villa padronale con annessa dependance, quattro capannoni usati dal precedente proprietario, condannato per evasione fiscale, adibiti all’allevamento di conigli, due serre, un maneggio, una palestra con centro benessere, è per estensione il secondo bene confiscato della Lombardia. Sequestrata nel 2011, poi successivamente confiscata nel 2013, la tenuta ha visto l’inizio di un nuovo capitolo della sua storia quando nel dicembre del 2022 la proprietà è stata affidata al Comune di Spino d’Adda che ha coinvolto diverse associazioni nella sua gestione e riqualificazione.

“E’ importante visitare e conoscere direttamente il tanto lavoro che gli Enti locali, le forze sociali, Caritas Lombardia e i singoli volontari affrontano per il rilancio dei beni confiscati che sono patrimonio di tutti i cittadini” ha dichiarato la Presidente Pollini che ha avanzato la proposta di una Risoluzione della Commissione per agevolare il sostegno. All’incontro erano presenti i Consiglieri regionali del territorio Riccardo Vitari (Lega) e Matteo Piloni (PD).

La nuova vita della tenuta

Al momento la tenuta, assegnata temporaneamente alla Camera del Lavoro Territoriale di Cremona e Sindacato dei pensionati della CGIL di Cremona e a “Una Casa Anche per Te onlus”, ospita campi estivi, una comunità per minori stranieri non accompagnati, eventi di formazione, incontri con le scuole della zona.

A descrivere progetti e prospettive per l’impiego del bene confiscato sono stati Elena Simeti e Alessio Maganuco, rispettivamente referente dell'Associazione "Una casa anche per te" e membro del Comitato di gestione, il sindaco di Spino d’Adda Enzo Galbiati e la vicesindaco Eleonora Ferrari, don Massimo Mapelli responsabile della Caritas ambrosiana della zona pastorale VI di Melegnano della Diocesi di Milano, Eleonora Curci Segretaria generale CGIL Cremona, Mimmo Palmieri Segretario generale SPI CGIL, Enrico Fasoli Dirigente scolastico dirigente scolastico dell'istituto comprensivo “Luigi Chiesa” di Spino D'Adda. Tutti gli intervenuti hanno illustrato le potenzialità del sito, sottolineando le difficoltà burocratiche delle prime fasi di “messa in regola” del bene strappato all’illegalità. Unanime l’appello a rivedere i criteri regionali per l’assegnazione dei finanziamenti, al fine di favorire e ottimizzare il recupero dei beni stessi.

Il prossimo incontro della Commissione sul territorio sarà lunedì 23 settembre alla Libera Masseria di Cisliano, in provincia di Milano.

