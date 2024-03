Comandante eroe salva una bambina che rischiava di essere investita

Ha rischiato di essere investita, in sella alla sua bicicletta mentre attraversava con la mamma la strada, la prontezza di riflessi del comandante eroe Giuseppe Cantoni della Polizia locale di Pandino è stata proverbiale: visto la piccola di soli tre anni, che aveva lasciato per un attimo la presa della mamma, tornare indietro sulla carreggiata si è lanciato per salvarla da un'automobile che stava sopraggiungendo, evitando il peggio.

Salva una bambina dall'investimento, Cantoni comandante eroe

Rischia di essere investita da un'auto: bambina salvata dal comandante della Polizia locale. Giuseppe Cantoni, da pochi mesi insediato al Comando di Pandino, è subito diventato un eroe. Grazie alla sua prontezza, velocità e spirito di osservazione ha evitato una tragedia.

"Giovedì della scorsa settimana, verso le 8.30, ero di servizio per garantire la sicurezza davanti alle scuole di via Circonvallazione - ha raccontato il comandante - quando ho notato una bambina di circa tre anni sulla sua biciclettina che non riusciva ad arrivare ai freni. Aveva di fianco il fratellino e la mamma che le teneva il braccio. Alla fine dell’attraversamento la strada risulta essere un pochino in salita, e proprio in quell’attimo la madre ha mollato la presa sulla bambina, penso per occuparsi un momento del fratello. Le auto hanno ricominciato a circolare avendo il passaggio libero, e la bicicletta della piccola stava tornando in mezzo alla carreggiata. Ho agito di puro istinto, mi sono gettato in mezzo alla strada, verso la vettura che stava arrivando, e ho allontanato la piccola. Fortunatamente il conducente della "Fiat Panda" ha avuto i riflessi pronti ed è riuscito a frenare in tempo... Mi si è avvicinato così tanto che ho messo una mano sul cofano. La mamma si è spaventata ed è corsa immediatamente verso la figlioletta, mettendola definitivamente al sicuro".

Un intervento provvidenziale quello del comandante

Se non fosse stato per il sangue freddo, la prontezza di riflessi e l'attenzione che il comandante Giuseppe Cantoni ha dimostrato, intuendo immediatamente la situazione di pericolo che stava correndo la bambina, la conseguenze per la piccola avrebbero potuto essere molto più gravi che un enorme spavento, com'è stato.