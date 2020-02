Colto da malore, 75enne muore in strada. E’ successo ieri, 24 febbraio 2020, a Dovera.

Muore in strada

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 14.20 per chiedere l’intervento di un’ambulanza in seguito al malore manifestato da un uomo di 75 anni che si trovava in via Europa, a Dovera. Sul posto un’ambulanza della Croce bianca in codice rosso e un’auto medica, ma giunti sul posto i soccorritori e i medici, nonostante i tentativi di rianimare l’uomo, hanno dovuto constatarne il decesso.

Per il 75enne non c’è stato nulla da fare.

TORNA ALLA HOME