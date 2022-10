Colpo da 300mila euro in un'azienda cosmetica di Sergnano

Sono entrati e usciti in pochissimo tempo riuscendo a portarsi via merce per 300mila euro senza lasciare tracce. E' ingente il bottino del furto messo a segno nella notte tra giovedì e venerdì a Sergnano ai danni della "Tutti trucchi cosmetici" di via Pradoni.

Colpo da 300mila euro in cosmetici

A entrare in azione è stata una banda specializzata di almeno otto persone. Dopo aver sfondato il portone d'ingresso servendosi di un camion hanno fatto irruzione in uno dei reparti produttivi e lì, in quattro minuti, hanno caricato almeno una sessantina di scatoloni contenenti cosmetici di ogni tipo.

Fuggono sul camion

Hanno caricato tutto sul camion e sono fuggiti prima dell'arrivo dei carabinieri allertati dall'entrata in funzione del sistema d'allarme. Per assicurarsi la fuga avevano anche bloccato le strade d'accesso con un camion e un furgone poi risultati rubati. Danni anche al capannone, all'impianto elettrico e ai macchinari.